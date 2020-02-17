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المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:00 ص
المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

 

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

 
 

وتدفع الإدارة بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية عليه لا تسمح بالمرور، حرصا على سلامة المواطنين.

 

وشددت إدارة المرور خلال الشبورة على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

 

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا و أكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.


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