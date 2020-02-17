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"المدابغ ": ارتفاع أسعار كيماويات الدباغة 5 آلاف جنيها في الطن بسب "كورونا "

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:00 ص
"المدابغ ": ارتفاع أسعار كيماويات الدباغة 5 آلاف جنيها في الطن بسب "كورونا " محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة
كتب أحمد حمادة

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أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب الجلود بالغرفة التجارية  بالقاهرة ، أن قطاع الجلود تأثر بسبب غلق حركة التجارة مع الصين حيث انها تعد احد أكبر الأسواق التي تستورد الجلود المصرية وبالأخص الجلود الجاموسي ، وذلك بسبب ما تشهده من احداث بشأن فيروس كورونا .

وأضاف مهران في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الصين تستحوذ حوالى 70 % من صادرات مصر من الجلود الخام ، وهذا ما يسبب ركودا في سوق الجلود، مشيرا الى ان الشعبة تسعى جاهدة لفتح أسواق جديدة لإعادة التوازن بالسوق مرة أخرى بما يخدم تجارة وصناعة الجلود خلال تلك الفترة ، ومنها على سبيل المثال الأسواق العربية والأوروبية ودول شرق أسيا والتي قد تمثل أسواق بديلة للمنتجات المصرية من الجلود.

وأشار رئيس شعبة أصحاب الجلود بالغرفة التجارية  بالقاهرة إلى أن الصين تعد احد الأسواق التي تورد المصنوعات الجلدية من أحذية وحقائب وغيرها وهو ما يعنى ان نسبة كبيرة من تلك المنتجات سترتفع أسعارها في الأسواق ولذلك يتم التنسيق من أجل ضبط الأسعار للتخفيف الأعباء على المواطن .

وتابع مهران أن أسعار المصنوعات الجلدية قد تشهد ارتفاعا نظرا لارتفاع أسعار الكيماويات التي كانت تستورد كميات كبيرة من الصين والتي تستخدم في عمليات الدباغة  حيث ارتفع سعر طن الكيماويات من 5 – 6 الاف جنيها في الطن الواحد ، خلال الأيام الماضية نظرا لتوقف الوضع التجاري في الصين ، مشيرا الى أن المصادر الأخرى للكيمياوت باهظة الثمن بعكس السوق الصينى .

والجدير بالذكر أن اخر الاحصائيات الخاصة بمصر فيما يخص تصدير الجلود ومنتجاتها والصادر عن المجلس للجلود والأحذية والصناعات الجلدية ، ان اجمالى صادرات مصر من الجلود خلال العام الماضى بلغ حوالى 70 مليون دولار .

 

 


كورونا

المدابغ

الجلود

اخبار اقتصاد

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