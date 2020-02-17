سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تعلن إجازة الأعياد الوطنية 3 أيام

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:41 م
الكويت تعلن إجازة الأعياد الوطنية 3 أيام ديوان الخدمة المدنية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، تعميماً اليوم الاثنين، بشأن عطلة الأعياد الوطنية المصادفة لتاريخ يومى 25 و26 فبراير2020، وأعلن الديوان، أن يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 فبراير 2020 سيكونان يومى عطلة رسمية فى جميع الهيئات والجهات الحكومية، ويوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 لوقوعه بين عطلتين.
 
و وفقا لما نشر على موقع جريدة "القبس" الكويتية، أوضح الديوان، أن العمل الرسمى، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020.
 
و على صعيد أخر، كشفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، عن كون القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين، لقضاء عطلة الأعياد الوطنية، خلال شهر فبراير الجارى، وقال مراقب النقل الجوى لعمليات الطيران فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية رائد الطاهر- فى تصريح صحفى- إن حركة المسافرين خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية من 20 إلى 29 فبراير الجارى تبلغ نحو 500 ألف راكب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة؛ لتسهيل حركة المسافرين فى مطار الكويت الدولى بمبانيه الأربعة.
 
وأوضح الطاهر أن إجمالى عدد الرحلات بمطار الكويت الدولى سيبلغ 3681 رحلة، منها 1841 مغادرة على متنها قرابة 258 ألف مسافر، فيما يبلغ عدد الرحلات القادمة 1840 رحلة على متنها 241 ألف مسافر، مشيرا إلى أن القاهرة ودبى والسعودية استحوذت على أكثر الوجهات سفرا.
 
وأضاف أن مبنى المطار (t1) سيستقبل 49% من حركة المسافرين القادمين والمغادرين، فيما تبلغ نسبة حركة المسافرين فى مبنى (t4) 
32%، تلاه مبنى (t5) بنسبة 15%، فيما بلغت 4% فى مبنى (t3).
 
وأكد مراقب النقل الجوى لعمليات الطيران فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن الإدارة اعتمدت خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين فى المطار؛ حيث سيتم مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات، وفى منطقة الترانزيت، وصالات المغادرة والقادمين.
 
وأغسطس الماضى، قال المدير العام الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية يوسف الفوزان، إن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
 

الكويت

الاعياد الوطنيه الكويتيه

الاعياد الكويتيه

ديوان الخدمه المدنيه الكويتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القاهرة أفضل وجهات الكويتيين لقضاء عطلات الأعياد الوطنية

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:29 ص

10 ابتكارات مصرية تلفت الانتباه فى معرض الكويت للاختراعات بالشرق الأوسط

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:45 ص

قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع بمستهل التعاملات

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:57 ص

مرسوم أميرى فى الكويت بتعديل 4 حقائب وزارية على رأسها وزارة النفط

الأحد، 16 فبراير 2020 07:00 م

وزير النفط الكويتى: بدء الضخ التجريبى للنفط فى المنطقة المقسومة مع السعودية

الأحد، 16 فبراير 2020 03:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة