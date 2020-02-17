القبض على عاطل غافل عمه وسرق أموال ومشغولات من شقته بعابدين

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى ومصوغات من مسكن عمه وضبط المصوغات بحوزة صديقه فى منطقة عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من طباخ، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، من داخل غرفة نوم والدته المقيمة طرفه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وفحص المترددين على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها عاطل، سن 26 مقيم بمحافظة الجيزة "على صلة قرابة بالمُبلغ نجل شقيقه".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، لعلمه بإحتفاظ عمه بمبالغ مالية بمسكنه خطط لإرتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك تمكن من إصطناع نسخة من مفتاح الشقة اثناء زيارته للمجنى عليه, والإستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى، كما تم بإرشاده ضبط كافة المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى صديقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفادة تلقية بلاغا من " ش. ع" ، 40 سنة، موظف باكتشافھ كسر باب الشقة سكنھ وسرقة ( شاشة LCD 32 بوصة ، أسطوانة غاز ) من داخلھا، ولم یتھم أو یشتبھ في احد بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1857 لسنة 2020م جنح القسم.