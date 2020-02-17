العثور على جثة لص كابلات كهربائية داخل تروسيكل بطريق العين السخنة القطامية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، على جثة لص داخل تروسيكل لقى مصرعه، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية بطريق العين السخنة بمنطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده تمكن قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية، اثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "عامل"- مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعُثر بصندوقه الخلفى على جثة والد العامل مصاب بحروق متفرقة.

وعثر على (جاكوش، سلاح أبيض، زردية)، وبمواجهة العامل قرر أنه أثناء قيامه ووالده، بالاشتراك مع عمه ( هارب) بمحاولة سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم باستخدام المضبوطات بحوزته، فوجئ بصعق التيار الكهربائى لوالده مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها ثلاثة أشخاص، أمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (طبنجة صوت و7 طلقات صوت- سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة يد حريمى وبداخلها "مبلغ مالى، خاتم ذهب، ساعة يد، هاتفى محمول، بعض المتعلقات الشخصية").

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وأضافوا بقيامهم بارتكاب 4 حوادث سرقة.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية" (صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.