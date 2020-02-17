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الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 م
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الصين تتهم أمريكا بأكبر عملية سرقة على الإنترنت بعد تجسسها على 120 دولة

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:25 م
الصين تتهم أمريكا بأكبر عملية سرقة على الإنترنت بعد تجسسها على 120 دولة ترامب ونظيره الصينى
بكين(أ ش أ)

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اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بأنها تقوم بأكبر عمليات سرقة واسعة النطاق ومنظمة على الإنترنت ومراقبة تستهدف الحكومات والشركات والأفراد الأجانب لفترة طويلة، معتبرا أنها تستحق لقب "إمبراطورية القراصنة"، جاء ذلك فى تصريح خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت تعليقا على تقارير بأن الاستخبارات الأمريكية استخدمت على مدى سنوات تجهيزات تابعة لشركة سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات، للتجسس على أكثر من 120 حكومة في جميع أنحاء العالم. 

وأضاف شوانج " تذكرنا هذه التقارير باتهامات وزارة العدل الأمريكية لأفراد عسكريين صينيين بالقرصنة وسرقة بيانات من شركة ائتمان أمريكية، وهي الاتهامات التي تم تفنيدها الأسبوع الماضي وتوضيح أنها بلا أساس".

وتابع" إنها خدعة كريهة أن تقوم الولايات المتحدة من ناحية بجمع ما يقرب من 5 مليارات من سجلات مكالمات هاتفية في جميع أنحاء العالم يوميا، والتجسس على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأكثر من 10 سنوات، ومراقبة أكثر من 3 ملايين جهاز كمبيوتر في الصين كل عام، فيما تحاول من ناحية أخرى الظهور في صورة ضحية الهجوم السيبراني، مثلها في ذلك مثل اللص الذي يصرخ من أجل وقف لص والقبض عليه..إنها أعمال تتسم بالنفاق".

واعتبر شوانغ أن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر دولة فاعلة في مجال التجسس السيبراني، تستحق لقب (إمبراطورية القراصنة)"، مشيرا إلى أن ما كشفت عنه التقارير سالفة الذكر يذكرنا أيضا بتسريبات "ويكيليكس"، وأن الولايات المتحدة مدينة للمجتمع الدولي بتوضيحات حيالها.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت اليوم الاثنين، أنها قدمت احتجاجا شديدا لدى الجانب الأمريكى بشأن العقوبات التى تم فرضها بحق 6 شركات صينية بموجب قانون أمريكى حول عدم انتشار الأسلحة المرتبط بكوريا الشمالية وإيران وسوريا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - فى تصريح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت - إن "الصين تعارض العقوبات الأحادية وسياسة الولاية القضائية طويلة الذراع"، داعيا الولايات المتحدة إلى "تصحيح هذا الخطأ على الفور، وسحب العقوبات المفروضة".

وأضاف شوانج أن الصين ملتزمة بتعزيز النظام الدولى لمنع الانتشار، وتنفذ بصرامة التزاماتها الدولية ذات الصلة، وتحافظ على اتصال وتعاون مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل، وتابع أن الصين تحث أمريكا على مراعاة شواغل المجتمع الدولى واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.

 

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