الشرطة الصينية تطارد فتاة رفضت ارتداء "كمامة" بمركز تسوق خوفا من كورونا.. فيديو

في واقعة أصبحت متكررة في الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، أقدمت الشرطة في إحدى المدن الصينية على القبض على فتاة رفضت ارتداء القناع الواقي أو الكمامة في مركز للتسوق، وحينما طلب منها المسئولين في المتجر ارتداء القناع كإجراء وقائي رفضت، فقامت الشرطة بالقبض عليها وذهبوا بها إلى أحد المراكز الطبية لمعرفة مدى إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

Woman kicked out of store for not wearing a mask! #Coronavirus pic.twitter.com/bbUDZNQ2b8