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الشرطة الصينية تطارد فتاة رفضت ارتداء "كمامة" بمركز تسوق خوفا من كورونا.. فيديو

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:09 ص
الشرطة الصينية تطارد فتاة رفضت ارتداء "كمامة" بمركز تسوق خوفا من كورونا.. فيديو الشرطة الصينية تضبط فتاة
كتب محمد شعلان

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في واقعة أصبحت متكررة في الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، أقدمت الشرطة في إحدى المدن الصينية على القبض على فتاة رفضت ارتداء القناع الواقي أو الكمامة في مركز للتسوق، وحينما طلب منها المسئولين في المتجر ارتداء القناع كإجراء وقائي رفضت، فقامت الشرطة بالقبض عليها وذهبوا بها إلى أحد المراكز الطبية لمعرفة مدى إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الاثنين، عن تعافى 1425 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 10 آلاف و844 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الأحد.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، أن ما مجموعه 10844 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم الأحد.

 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1425 شخصا خرجوا من المستشفى يوم الأحد بعد شفائهم.

وفى سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى بر الصين الرئيسى بلغ 1770 شخصا بنهاية أمس الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات بالفيروس فى إقليم هوبى بوسط البلاد مئة حالة يوم الأحد.

 

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى أنحاء البلاد، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 70548 شخصا.

 

وكانت السلطات الصينية، أعلنت وصول إجمالى عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 والمصابين إلى 58182 شخصًا.

 

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 30 حالة.


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الصين

سحل فتاة

كمامة

فيروس كورونا

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