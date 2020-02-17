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السعودية: عدم الالتزام بتجديد "هوية مقيم" يعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى الإبعاد

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:53 م
السعودية: عدم الالتزام بتجديد "هوية مقيم" يعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى الإبعاد الجوازات السعودية
وكالات الأنباء

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أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، لكل المقيمين، أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً، التي تصل إلى الإبعاد.

وذكرت "الجوازات السعودية " أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأضافت: يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

ولفتت إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد "هوية مقيم"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

 


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