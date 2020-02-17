السجن 7 سنوات لمتهم قتل شخص فى مشاجرة بينهما بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "و.م.ب - 33 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م " فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز جرجا ، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز جرجا بعدما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى بالة حادة على المجنى عليه مما أدى الى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا باصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال فزاع وامانة سر رمضان حسن قد قررت تجديد حبس المتهم "ح.م.أ" 30 سنة عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، بدائرة مركز البلينا.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بتصنيع الأسلحة داخل ورشة والاتجار بها بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته عدد من الأسلحة النارية كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت مصادرة المضبوطات،وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم مع مراعاة التجديد له فى الميعاد المحدد.