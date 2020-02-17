الجارديان: رواج فكرة التسميد البشرى فى المملكة المتحدة بعد إجازتها بواشنطن

كتبت رباب فتحى

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بتسليط الضوء على رواج فكرة التسميد البشرى باعتبارها أحد خيارات "رعاية الموت" الصديقة للبيئة في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن أصبحت واشنطن أول ولاية تجيز تحويل جثامين الموتى إلى سماد عضوى.

وفي حديثها أمام مؤتمر الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي في سياتل يوم الأحد، قالت لين كاربنتربوجز أستاذة علوم التربة والزراعة المستدامة في جامعة ولاية واشنطن، "الموت بالتأكيد ليس له أكبر تأثير بيئي علينا.. لكن لا يزال بإمكاننا البحث عن بدائل جديدة "

وبعد قرار واشنطن بتشريع السماد البشري، بدأ مسئولو الجنازات في المملكة المتحدة يبلغون عن زيادة في طلبات الدفن الأخضر وغيرها من البدائل الأكثر استدامة للدفن والحرق.

وقدمت كاربنتر- بوجز والتى تعمل أيضًا كمستشار علمي لشركة Recompose ، وهي شركة مقرها سياتل وتخطط لافتتاح أول منشأة للسماد البشري في العالم العام المقبل ، بيانات من مشروع تجريبي تم فيه تحويل ست جثث إلى سماد لاختبار سلامة وفعالية الفكرة.

هذه العملية ، المعروفة باسم الاختزال العضوي الطبيعي ، تحول الجثة إلى عربتين مليئتين بالتربة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع. يتم وضع الجسم في حاوية من الصلب سداسية قابلة لإعادة الاستخدام إلى جانب رقائق الخشب والبرسيم والقش. من خلال التحكم بعناية في نسبة الرطوبة ونسبة ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأكسجين ، يخلق النظام الظروف المثالية لفئة من الميكروبات المحبة للحرارة (تسخين حراري) التي تسرع بشكل كبير من المعدل الطبيعي للتحلل.

وقالت كاربنتر بوجز، "من المفاجئ أنه عندما يبدأ النشاط الجرثومي ويوجد فيه ما يكفي من المواد الأولية ، تصبح فئة مختلفة تمامًا من الكائنات الحية ، تعرف باسم الكائنات المحبة للحرارة ، نشطة".