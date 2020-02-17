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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:21 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل شاب
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما واصلت تجريف الأراضى الفلسطينية بهدف توسعة المستوطنات، وذكر نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من رام الله والبيرة، واثنين آخرين من قلقيلية وبلدة حلحول شمال الخليل، و3 فلسطينيين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر قرب الحرم الإبراهيمى الشريف وسط الخليل لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
 
على صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى تجريف الأراضى الفلسطينية لتوسعة المستوطنات، حيث جرفت أراضى الفلسطينيين فى قريتى أسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت لصالح توسعة مستوطنة "نوفى نحمياه"، بالإضافة إلى أعمال تجريف فى جبل سلمان جنوب نابلس لتوسعة مستوطنة "يتسهار".
 
وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فى أراضى الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف.
 
وكانت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى، قد اعتقلت يوم أمس الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر فلسطينية فى بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من "موسى حاتم ديرية"، و"طارق عقاب ديرية"، و"أحمد محمد ديرية"، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم فى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتفتيشها.
 
فى السياق ذاته، اعتقل قوات جيش الاحتلال ، أربعة شبان فلسطينيين من محافظتى الخليل وجنين بينهم اسير محرر.
 
وأفادت مصادر محلية فى المحافظتين، أن جيش الاحتلال اعتقل طالبًا على حاجز عسكرى قرب الحرم الإبراهيمى فى البلدة القديمة من الخليل، فيما داهم الجيش الاحتلالى بلدة سعير شرق الخليل، واقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقل محمد يونس كوازبة، كما اقتحم قرية بيت مرسم جنوب الخليل واعتقل رأفت عودة يوسف عمرو بعد أن عبث بمحتويات منزل ذويه.
 
من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر براء رياض أبو عابد، على حاجز عسكرى وهو أسير محرر قرب بلدة يعبد جنوب غربى جنين.
 
وعلى صعيد أخر، قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلى، مواقع فى قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا فى ممتلكات الفلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية فى غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعًا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وموقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال

قوات الاحتلال الاسرائيلى

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