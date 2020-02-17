الاتحاد الأوروبى يضيف 8 رجال أعمال وكيانين لقائمة العقوبات على دمشق

هند المغربي

أضاف الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفق موقع روسي اليوم.











وفى وقت سابق وافق الاتحاد الأوروبى على إرسال بعثة لمراقبة حظر السلاح على دولة ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وكانت النمسا قد عطل قرارا أوروبيا لاستئناف عملية مراقبة بحرية تمنع وصول السلاح إلى ليبيا.