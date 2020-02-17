الإسكندرية تستعد للدورة الأولى من مهرجان "الأفلام الفرنكوفونية" يونيو المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اليوم محمد سعد مدير عام الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية، الفنان الكبير سمير صبرى وقدرى الحجار نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير مهرجان الافلام الفرنكوفونية، وذلك لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمهرجان الافلام الفرنكوفونية الذى تستضيفه الإسكندرية فى شهر يونية القادم والتى سوف تشارك الهيئة فى تنظيمه.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدعم النشاط الثقافى والفن، وتعد هذه الدورة هى الدورة الاولى من المهرجان، والتى يتم تنظيمها بالإسكندرية.

وكان مهرجان الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية قد أعلن عن فتح باب مشاركة الأفلام فى الدورة الأولى التى تقام خلال الفترة من 12 وحتى 17 يونيو المقبل. وقال الفنان سمير صبرى رئيس المهرجان: أن المهرجان يضم مسابقتين للأفلام إحداها للأفلام الطويلة والأخرى للأفلام القصيرة التى لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة، وإن لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة بها"

وأضاف صبرى أن باب المشاركة سيغلق منتصف أبريل المقبل وأن لائحة المهرجان تشترط أن تكون الأفلام المشاركة تابعة لشركات أو أفراد تحمل جنسية إحدى الدول الفرانكوفونية، أو ذات ثقافة فرانكوفونية أو مشارك فى إنتاجها إحدى الجهات الفرانكوفونية أو أن يكون الفيلم لمخرج حاصلا على دعم إنتاجى من جهات فرانكوفونية، ويقبل المهرجان الأفلام التى أنتجت خلال هذا العام والعام السابق لموعد انعقاد المهرجان، وألا يكون سبق عرضها تجاريا فى مصر.

وتابع صبرى أن جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة تضم جوائز لأفضل فيلم ولجنة التحكيم الخاصة وأحسن إخراج وسيناريو ومخرج وممثل وممثلة وإنجاز فنى، بالإضافة إلى جائزة العمل الأول أو الثانى لمخرجه

يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، وهو أول مهرجان عربى للسينما الفرانكوفونية، وقد تم تدشين موقع المهرجان باللغات الثلاثة "العربية والفرنسية والإنجليزية".