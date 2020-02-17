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اعرف المقياس الصحيح لتحليل السائل المنوي.. من الدكتور أحمد عادل

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 م
اعرف المقياس الصحيح لتحليل السائل المنوي.. من الدكتور أحمد عادل الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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من المعروف إن تحليل السائل المنوي يعتبر بمثابة بطاقة التعارف بين المريض وطبيب الذكورة لمعرفة إذا كان يعاني من مشكلة أم لا.

الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي المقياس الصحيح الذي أقرته منظمة الصحة العالمية لتحليل السائل المنوي والذي من خلاله يقررالطبيب إذا كان المريض يعاني من مشكلة أم أنه سليم معافي.

وأوضح الدكتورأحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن منظمة الصحة العالمية قامت بإصدار عام 2010 بالأرقام أوالمقاييس السليمة لتحليل السائل المنوي، لافتاً إن هذه المقاييس تتمثل في أن تكون كمية السائل أكثر من 1.5 مليمتر، وأن تكون عدد الحيوانات المنوية في الملي الواحد 15 مليون فأكثر، إن الحركة الإجمالية تكون 40% فأكثر، وإن الحركة السريعة تكون 32 % على الأقل، والتشوهات يجب ألا تتجاوز 96%، ومن أهم ما نبحث عن وجوده أيضا في تلك التحاليل المنوية هي الإلتهابات.

مقاييس لمنظمة الصحة العالمية لتحليل السائل المنوي
مقاييس لمنظمة الصحة العالمية لتحليل السائل المنوي

 

وأشار إلي إنه بالنسبة لكمية السائل وهي 1.5 ملي، في حالة وجود كمية أقل فهي تعني وجود مؤشر عن انسداد القنوات المنوية، أيضا الكمية الأقل تكون مؤشر للإصابة بإرتجاع في القذف والشائع حدوثه عند مرضى السكر.

أما بالنسبة لمشكلة اللزوجة أكد الدكتور أحمد عادل إنها ليست لها أي أهمية وهذا عكس ما يعتقد كثيرون أنها لها تأثيرعلى الإنجاب، فلا يمكن أن يكون هناك زوجين تأخرالإنجاب لديهم بسبب اللزوجة.

تأثيرات سلبية على تحليل السائل عند وجود إلتهابات
تأثيرات سلبية على تحليل السائل عند وجود إلتهابات

 

وبالنسبة لمحتوى السائل المنوي لفت إن منظمة الصحة العالمية أجرت العديد من البحوث والتي من خلالها توصلت إلي إن عدد الحيوانات المنوية يجب ألا يقل عن 15 مليون ولكننا في الأغلب نجد العدد أقل من هذا وأحيانا يكون صفر حيوانات منوية، أيضا يجب أن تكون الحركة النشطة للحيوان المنوية لا تقل عن 32% حتى يحدث الإنجاب وإذا جاء لي تحليل سائل منوي من جانب أحد المرضى دون إجراء مقياس حيوية الحيوان المنوي لا أخذ به لأنه يتبين لدي أن هذا المعمل غير كفء.

أيضا هناك كثير من المعامل تتجاهل وجود الالتهابات وعند تكرارالتحليل في معمل متخصص نجد إن لديه نسبة صديد عالية جدا، فوجود إلتهاب يجعل عدد الحيوانات المنوية أقل والحركة تضعف، ويزيد من التشوهات.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتورأحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور أحمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

للتواصل-احمد-عادل
للتواصل-احمد-عادل
الفريق-الطبي (1)
الفريق-الطبي 

الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

سرعة القذف

تحليل السائل المنوي

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