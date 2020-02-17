استجابة ل" اليوم السابع " ..محافظ كفر الشيخ يؤجل فصل حد سوق المواشى بالرياض

كفر الشيخ – محمد سليمان

استجاب اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، لما نشر أمس لاستغاثة أهالي قاطني منطقة غرب أرض سوق المواشي بمدين الرياض ، بتأجيل فصل الحد الذي كان مقرر إقامته ، أمس الأحد ، والمطالبة بلجنة للنظر في المستندات الدالة على حقوقهم، بعنوان " 20 أسرة بالرياض فى كفر الشيخ يطالبون بوقف فصل الحد بغرب أرض سوق المواشى.

وأجل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تفيذ فصل الحد ، للتأكد من صحة وحقيقة الخلاف بين الطرفين ،والنظر في كافة المستندات .

قال مجدي إبراهيم عثمان ، من أهالي المنطقة المجاورة للأرض سوق المواشي بمدينة الرياض، تطالب 20 أسرة اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،بإلغاء القرار 117 الصادر من مكتب السكرتير العام بإقامة فصل حد للقطعة 943 لصالح جارهم ، نظراً لامتلاكهم لها،ولديهم كافة المسندات وعقد يعود لعام 2013م وليس عقد جديد قدمه جارهم مسجل في عام 2020م وأضاف عبدالعظيم ،نطالب المحافظ بتشكيل لجنة محايدة من رئيس مدينة الرياض ،ورئيس لجنة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ، ورئيس هيئة المساحة بكفر الشيخ ،ورئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الرياض ، لتكون لجنة مستقلة حيادية تحت اشرافه شخصياً وف حراسة شرطة الرياض ودون تدخل من أي الطرفين وتعمل على فصل حد طبقاً للخريطة المساحية المعتمدة لدى هيئة المساحة لفصل الحد بين أرض سوق مواشي الرياض ، والقطعة رقم 943 المجاورة للسوق من الحد الغربي وعرض الشارع 10 متر بخريطة التنظيم ،ومعرفة تعدي كل طرف على خطوط التنظيم.

وقال مجدي ،أن الطرفين المتنازعين توجها للمساحة بمدينة كفر الشيخ ، وسددا 14 ألف جنيه لرسم فصل الحد عام 2017م، ونحن نرضى بفصل الحد حسب الخريطة والتي تبين مالنا وما علينا.