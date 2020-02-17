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ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع التأمين

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:57 م
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع التأمين بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% رابحا 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.79 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 سهم بقيمة 662.4 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 15.43% مدفوعا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 6.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.61% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.43%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 32.49% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 9.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%.
 
كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.09%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافى ربح لمساهمى الشركة الأم بلغ 7.15 مليون دولار مقارنى بمبلغ 14.01 مليون دولار لعام 2018، بنسبة انخفاض 49%، وأرجعت هذا التراجع إلى الربح الجوهرى المسجل على إحدى التخارجات التى تمت فى العام الماضى، علاوة على تقلص  صافى إيراد المجموعة من نشاط عقود المقاولات، وهو انعكاس طبيعى لاستكمال واختتام الأعمال بنجاح على عقد بناء حكومى رئيسى فى عام 2018.
 
وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، أن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 2.52 سنتا مقارنة مع 4.95 سنتا لعام 2018، كما انخفض صافى الربح التشغيلى بنسبة 51% ليصل إلى 6.17 مليون دولار فى نهاية عام 2019 مقابل 12.51 مليون دولار لعام 2018.

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