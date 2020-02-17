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ارتفاع أسعار المنازل بالصين 6.3% فى يناير.. وأبطأ وتيرة منذ يوليو 2018 بفعل الفيروس

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:21 ص
ارتفاع أسعار المنازل بالصين 6.3% فى يناير.. وأبطأ وتيرة منذ يوليو 2018 بفعل الفيروس البنك المركزى الصينى
رويترز

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ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2 % في يناير مقارنة مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر،  وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات الرسمية اليوم الاثنين، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3% في يناير، بعد زيادة 6.6% في ديسمبر ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو 2018، وفقا لحسابات رويترز القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.

وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك.

وثمة تكهنات متنامية بأن مزيدا من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد.

وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.

 

 


أسعار المنازل في الصين

الصين

الفيروس التاجي

مبيعات المنازل

سوق العقار

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