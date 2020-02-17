سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إنتاج الكهرباء من الفحم فى الهند يهبط فى 2019 للمرة الأولى فى 10 سنوات

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:11 م
إنتاج الكهرباء من الفحم فى الهند يهبط فى 2019 للمرة الأولى فى 10 سنوات انتاج كهرباء من الفحم - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت بيانات حكومية، بأن النشاط السنوى لتوليد الكهرباء فى الهند من المرافق التى تعمل بالفحم هبط في 2019 للمرة الأولى فى 10 سنوات، وذلك فى ظل تباطؤ اقتصادى أوسع وزيادة في استخدام الطاقة المتجددة.

والهند هى ثانى أكبر مستهلك ومستورد ومنتج للفحم بعد الصين. واستهلكت الدولة الثالثة على مستوى العالم من حيث حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قرابة مليار طن من الوقود في 2018-2019، وتشكل المرافق أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطلب.

ويقول اقتصاديون إنه بينما ساهم ازدياد التحول نحو الطاقة المتجددة في خفض الإنتاج من المرافق التى تعمل بالفحم، فإن ضعف النمو الاقتصادى فاقم تباطؤا في إجمالي الطلب على الكهرباء.

وخلص تحليل لبيانات توليد الكهرباء من حيث الوقود المستخدم صادرة عن الهيئة المركزية للكهرباء، إلى أن توليد الكهرباء من المرافق التي تعمل بالفحم انخفض بنحو 2.5 %  إلى 965.53 مليار وحدة في 2019.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية بأكثر من الربع بينما زاد توليد طاقة الرياح بنسبة 5% .

وارتفعت مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إجمالي توليد الطاقة في الهند إلى 8.8 % وهو أكثر من ضعفي حصتهما التي بلغت 3.6 % في 2015.

وأفادت البيانات الحكومية بأن حاجات الهند من الطاقة نمت في 2019 بأبطأ وتيرة في 6 سنوات.

وأظهرت بيانات الهيئة تراجعا في توليد الكهرباء من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز للمرة الأولى في 5 سنوات إلى 47.98 مليار وحدة في 2019، بانخفاض 4.5 % من 50.26 مليار وحدة في العام السابق.


الهند

كهرباء الهند

الفحم

اخبار الهند

الهند اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة