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إقليم هوبى الصينى يعلن تسجيل 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 ص
إقليم هوبى الصينى يعلن تسجيل 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
شنغهاى (رويترز)

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قالت السلطات الصحية بإقليم هوبى الصينى، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد إن الإقليم سجل 1933 حالة إصابة ومئة حالة وفاة يوم الأحد.

وذكرت اللجنة الصحية فى هوبى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 58182 حالة بنهاية يوم الأحد فضلا عن 1696 حالة وفاة.

قالت حكومة إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد، إنها ستفرض حظرا على حركة المركبات فى أنحاء الإقليم لكبح انتشار المرض.

وأضافت فى وثيقة رسمية منشورة أن المركبات المعفاة من الحظر هى سيارات الشرطة والإسعاف وتلك التى تنقل سلعا ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجرى فحوصا صحية دورية لكل القاطنين فيه، وقالت إن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقى تصريح من الحكومة.

وفى السياق نفسه، قال مى فنج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، إن الإجراءات التى تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ للصين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها. 

 

 


إقليم هوبى الصينى

الصين

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فيروس كورونا

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