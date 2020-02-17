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الإثنين، 17 فبراير 2020 05:33 م
خالد صلاح
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إغلاق المدرسة الصينية فى فيينا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:06 م
إغلاق المدرسة الصينية فى فيينا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا صورة مجهرية لفيروس كورونا
أ ش أ

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أغلقت أول مدرسة فى العاصمة النمساوية فيينا خاصة بالجالية الصينية، اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر فى وزارة الصحة النمساوية، إنه لا توجد حتى الآن أى حالة مؤكدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد رغم إجراء 162 اختبارًا لحالات مشتبه بها على مستوى البلاد وجاءت النتائج كلها سلبية.
 
وأضافت، أنه تم إغلاق المدرسة الخاصة بالصينيين فى فيينا بسبب عزوف الطلبة عن الحضور؛ خوفًا من الوباء، لافتة إلى أن المدرسة بها 150 طفلًا من الجالية الصينية.
 
ونوهت المصادر، إلى أنه من المتوقع إعادة فتح المدرسة الصينية الخاصة مرة أخرى فى بداية شهر مارس المقبل.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1771 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 70635حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 70635حالة فى العالم وأدى لوفاة 1771 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

النمسا

فيينا

المدرسه الصينيه

كورونا

فيروس كورونا

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