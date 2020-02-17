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إحالة 5 متهمين قتلوا سائق "توك توك" لسرقته فى أبو النمرس للجنايات

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:01 م
إحالة 5 متهمين قتلوا سائق "توك توك" لسرقته فى أبو النمرس للجنايات جثة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، المتهمين بقتل سائق، لسرقة التوك توك الخاص به بأبو النمرس، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم بالقتل العمد، جاء قرار الإحالة بعدما تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات.
 
تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة سائق، بقطعة أرض زراعية تابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليه، به أثار خنق حول رقبته، وكشفت تحريات المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز أبو النمرس، إلى أن 3 عاطلين وربتي منزل، استدرجوا المجنى عليه، بحجة توصيلهم، ثم أنهوا حياته، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وأسفرت عدة أكمنة أعدها رجال المباحث للمتهمين، عن القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
على جانب أخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 عاطلين، متهمين بقتل سائق توك توك لسرقته فى كرداسة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.
 
اعترف المتهمون انهم قرروا استدراج أحد سائقى التوك توك، بصورة عشوائية وقتله، لسرقة "التوك توك" الخاص به، فى سبيل تنفيذ مخططهم توجهوا إلى منطقة فيصل، وقام اثنين منهم باستيقاف المجنى عليه بالتوك توك قيادته، واستقلاله صحبته وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة أبو رواش ، وتتبعهم المتهم الثالث "بتوك توك" آخر قيادته، ولدى وصولهم لمكان ارتكاب الواقعة استغلوا خلو الطريق من المارة، وقام المتهم الثالث باستيقاف المجنى عليه وتعدى المتهمان الأول والثانى عليه بالضرب باستخدام "زجاجة مياه غازية، وعصا"، ثم ألقوه بمكان الواقعة واستولوا على "التوك توك" قيادته وهربوا.
 
وأرشد المتهمون عن "التوك توك" المستولى عليه من المجنى عليه، بمكان إخفائه بأحد الجراجات بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وتم ضبطه، كما تم ضبط التوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
 
تم الكشف عن الجريمة، ببلاغ تلقاه المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، يفيد العثور على أحد الأشخاص (سائق "توك توك" مُقيم بالهرم) مصاب بجروح فى الرأس ونقله للمستشفى.
 
وبمناقشته قرر أنه أثناء قيادته "التوك توك" بمنطقة فيصل، طلب منه شخصين مجهولين، توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص بائع- عاطل - سائق توك توك، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أبو النمرس

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