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أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد الفنانة شادية.. الجمعة المقبل

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:15 ص
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد الفنانة شادية.. الجمعة المقبل الفانة الراحلة شادية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية، برئاسة دكتور مجدى صابر حفل نادى السينما، و ذلك احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، حيث يتم عرض الفيلم الوثائقى "لؤلؤة الشرق"، ويحكى عن المسيرة الفنية للفنانة الراحلة.. ويعقب الفيلم ندوة فنية بحضور المؤرخ السينمائى محمد شوقى ليتحدث عن التاريخ الفنى والإنسانى للفنانة شادية

يأتى ذلك فى تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 21 من فبراير الجارى، و بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة دكتورة سعاد شوقى ويدير الندوة الناقد السينمائى اسلام احمد على ثم تقدم الفنانة شمس ابراهيم فقرة فنية متميزة بمشاركة براعم كورال الأوبرا لمجموعة رائعة من اغنيات زمن الفن الجميل للفنانة شادية

وأشار بيان صادر من دار الأوبرا بالإسكندرىة، إلى أن عودة وإدراج نادى السينما جاء ضمن برنامج انشطة دار الأوبرا فى الموسم الفنى للعام الماضى بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عرض نادى السينما خلال الموسم الفنى الحالى والماضى، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.

يذكر أن شادية من مواليد 8 فبراير 1931 وتوفيت فى 28 نوفمبر 2017، و تعتبر من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 و استمرت حتى عام 1984، قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.


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