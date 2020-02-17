أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى وفدًا من الكونجرس الأمريكى.. صور

كتب إسماعيل رفعت

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم بوفد من الكونجرس الأمريكى، حيث عبروا عن تقديرهم لجهود الرابطة حول العالم فى التعامل مع أفكار التطرف والعنف والإرهاب وبنائها جسور الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب.

كما ثمّن الوفد جهود الرابطة فى تعزيز التواصل الحضارى بين مختلف الأديان والثقافات ومبادراتها العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، مشيدين بخطاب الرابطة فى معالجة العديد من القضايا المهمة، والأثر الكبير لزيارات رابطة العالم الإسلامى الهادفة لنشر الوعى وتعزيز الوئام بين أتباع الأديان.

من جهته، رحّب الشيخ العيسى بأعضاء الوفد، مؤكداً حرص رابطة العالم الإسلامى باسم علماء ومفكرى الأمة الإسلامية من مختلف المذاهب المنضوين تحت مظلتها العالمية على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام فى تحقيق الأهداف المشتركة، مضيفاً أن الجميع يُعَوّل كثيراً على قيام المنصات الدينية والفكرية وعموم مؤسسات المجتمع المدنى ذات العلاقة بما يجب عليها من التقريب الإيجابى بين التنوع الدينى والثقافى فى دائرة المشتركات التى تمثل القانون الطبيعى للإنسانية الذى يكفل لها بإذن الله تعالى العيش معاً بمحبة وتعاون واحترام متبادل، ويجنبها كافة أشكال الصدام والصراع الدينى والحضارى.

وقد استعرض الجانبان بالتفصيل عدداً من الموضوعات التى تطرق لها النقاش فى إطار المستجدات ذات الاهتمام المشترك.



الشيخ العيسى خلال استقباله وفد الكونجرس الأمريكى



عدد من أعضاء وفد الكونجرس الأمريكى