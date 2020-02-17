أمن الإسكندرية يضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية لراغبى السفر

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالدول العربية وإحضار عقود عمل وهمية لهم ممهورة بأختام مقلدة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاع الأمن الوطنى والجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه وعثر بحوزته 85 عقد عمل خالى البيانات تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد،و6 نماذج تصديق على تفويض منسوب صدورهم لوزارة خارجية إحدى الدول العربية (مزورة)، و 17 نموذج تأشيرات خالية البيانات منسوب صدورهم لإحدى الدول العربية (مزورة) .

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى وصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات، وقيامه بإصطناع تلك المستندات والأختام مستخدماً برامج عالية التقنية وطابعات ألوان من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.