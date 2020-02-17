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الإثنين، 17 فبراير 2020 12:39 م
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أمن الإسكندرية يضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية لراغبى السفر

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:39 م
أمن الإسكندرية يضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية لراغبى السفر حمله أمنيه - أرشيفيه
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومنحهم مستندات سفر مزورة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين. 
 
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالدول العربية وإحضار عقود عمل وهمية لهم ممهورة بأختام مقلدة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول .
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاع الأمن الوطنى والجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه وعثر بحوزته 85 عقد عمل خالى البيانات تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد،و6 نماذج تصديق على تفويض منسوب صدورهم لوزارة خارجية إحدى الدول العربية (مزورة)، و 17  نموذج تأشيرات خالية البيانات منسوب صدورهم لإحدى الدول العربية (مزورة) .
 
بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى وصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات، وقيامه بإصطناع تلك المستندات والأختام مستخدماً برامج عالية التقنية وطابعات ألوان من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 

 


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