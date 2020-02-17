"أمن أسوان" يحرر 615 مخالفة مرورية ويضبط 528 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا.

ونظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 615 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وتضمنت الجهود ضبط 528 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 128 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 22 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 260 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 116 محكوم عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط محكوم عليه.

وفى قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 13 قضية تموينية و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر وكروت شحن و 2 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و 2 قضية عدم حمل شهادة صحية و قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص له او سلع منتهية الصلاحية و2 قضية مخالفات البدالين التموينيين.

وكانت محافظة أسوان بالتعاون مع مديرية أمن أسوان نجحت فى تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات منها تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو بإجمالى مساحة 121 ألف و 632 م2 ، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة أخر تابعين لرى شرق إدفو على مساحة 787 متر ، وتم كذلك داخل نطاق مركز كوم أمبو تنفيذ 75 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ومتنوعة على مساحة 64 ألف و 161 م2 ، بجانب تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى زراعية بمساحة 10 أفدنة و 7 قراريط، مشيراً إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو قامت بتنفيذ 192 قرار لإزالة تعديات على أراضى بناء وذلك على مساحة 70 ألف م2 ، بجانب تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 7200 متر ، و 10 قرارات إزالة على حرم النيل بمساحة 4 ألاف م2 .