أسرة مريضة تتعدى بالضرب على ممرضة بمستشفى الزقازيق العام

الشرقية - إيمان مهنى

حررت ممرضة بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، مذكرة تتهم فيها طبيبا بقيامه بتحريض أسرة مريض ضدها، لتقوم الأخيرة بالتعدى عليها بالضرب والسب بالألفاظ الخارجة خلال عملها.

وقالت الممرضة هند محمد سعيد، أنها أثناء عملها فى الاستقبال حضرت حالة قامت بتقديم الإسعافات الأولية لها واستدعاء الطبيب المختص من قسم العناية لمناظرتها، الذى قرر إجراء لها أشعة رسم قلب، مضيفا عندما أفادته أن جهاز القلب متعطل انهال على بالسب أمام المتواجدين، وحرض أسرة المريضة ضدى، ليقوم نجل السيدة بالتعدى عليا بالركل والسب بالألفاظ الخارجة، مضيفا أنه فور تجمع زملائى حولى هرب نجل المريضة من الاستقبال، ولم يستطع الأمن ضبطه.

وناشدت الممرضة المعتدى عليها، الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، ونقابة التمريض بمتابعة التحقيق فى الواقعة.

من جانبها أفادت سماح محمود عضو مجلس نقابة التمريض بالشرقية، أن ما حدث لزميلتهم هو غير مقبول وسيتم إرسال محامى نقابة لمتابعة التحقيق فى الواقعة.

وأضاف مصدر طبى مسئول بالمستشفى، أن المذكرة المقدمة من الممرضة، تمت إحالتها للشئون القانونية، للتحقيق فى ملابسات الواقعة.

كانت مديرية الصحة، دعمت المستشفى خلال الأيام الماضية بمبلغ 209 ألف جنيه لرفع كفاءة المصاعد، وبعض أعمال الكهرباء، وشراء بعض الأجهزة مثل "المجفف"، وعمل بوابات حديدية للصيدليات، هذا بخلاف ما تم دعمه بمبلغ 3 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن منهم 2.424 مليون جنيه للمبانى 630 ألف للآلات، بعد أن رصدت اللجنة التى ووجها لمتابعة لمستشفى الزقازيق، العديد من السلبيات، أبرزها عجز فى الأدوية دون توقيع الإدارة غرامات على الشركات المتعاقد معها، ووجود أعطال فى أجهزة المعامل ومعدات طبية أخرى، مضيفا انه جارى اتخاذ الإجراء اللازم بشأن السلبيات.