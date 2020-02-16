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2.6 مليون جنيه لتدعيم الأسطول الميكانيكى بشركة "مياه أسيوط"

الأحد، 16 فبراير 2020 02:37 م
2.6 مليون جنيه لتدعيم الأسطول الميكانيكى بشركة "مياه أسيوط" جانب من أسطول الشركة
كتب أحمد حسن

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دعمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أسطولها الميكانيكى بعدد 4 كباشات، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات ولتنفيذ أعمال الكسح ببيارات الصرف الصحى ورفع الرواسب التى تتسبب فى حدوث انسدادات أو طفوحات.

 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن الشركة تسعى دائما للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لكافة محطات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، مما يعود بالنفع على المواطنين.

 

وأضاف، أنه سيتم الاستعانة بالكباشات فى أعمال التطهير الدورية طبقا للخطة الموضوعة كما تم تدعيم الأسطول الميكانيكى خلال هذه الفترة بعدد (16 ) سيارة مجهزة لتطبيق أحدث واسرع سبل الإصلاح، وعدد 30 تروسيكلا لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات بالإضافة إلى عدد (2) قلاب كبير سعة الواحد 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعتها 7 أسطوانات من الكلور، لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة .


وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه اسيوط

محافظه اسيوط

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