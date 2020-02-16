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ولى عهد دبى: فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية وملتزمون بتعزيز مكانتها ودورها

الأحد، 16 فبراير 2020 07:14 م
ولى عهد دبى: فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية وملتزمون بتعزيز مكانتها ودورها حمدان بن محمد
كتبت ريهام عبد الله

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شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، في فعاليات منتدى المرأة العالمي بدبى، قائلا:" فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية وملتزمون بتقديم الدعم الكامل لتعزيز مكانة المرأة ودورها الرائد في مسيرتنا التنموية".

ونشر حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، عبر حسابه الرسمي بتويتر، صور من مشاركته، وعلق عليها :"حضرت اليوم جانباً من فعاليات منتدى المرأة العالمي .. حدث كبير جمع أهم الخبراء والشخصيات الدولية المعنية بملف تمكين المرأة عالمياً في دبي... فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية وملتزمون بتقديم الدعم الكامل لتعزيز مكانة المرأة ودورها الرائد في مسيرتنا التنموية".

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

 

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

 

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد أكد أن الإمارات أصبحت تحتل مراكز رائدة في مجال تمكين المرأة، قائلا: "نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة".

وقال محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر :"نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة، ثٌلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم من بنات الإمارات، و70% من خريجي جامعاتنا نساء".

وفى سياق آخر استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمى - دبى 2020،  المقام فى مدينة جميرا يومي 16-17 فبراير الجارى،  بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تأكيد الشيخ محمد بن راشد ، خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين الصديقين بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً  بجهود الإدارة الأمريكية في مجال دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات من جهود في المجال ذاته، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون في تعظيم إسهام المرأة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالمياً.

 

 

 


حمدان بن محمد

منتدى المرأة العالمى بدبى

دبى

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