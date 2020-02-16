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وكيل صحة الأقصر يتفقد سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد، 16 فبراير 2020 05:50 م
وكيل صحة الأقصر يتفقد سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى انطلقت اليوم، والتى تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، حيث أكد أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائى التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 طفلاً.

كما أشار الدكتور السيد عبد الجواد – خلال الجولة - إلى تواجد عدد 2 مشرف مركزي من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة في الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفي الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفاً، وعدد مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفاً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم التطعيم فى مواقع ثابتة "وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة"وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة ومعتمدة من قبل المديرية، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أن مديرية الصحة انتهت من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أى موانع للتطعيم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت  عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وذلك خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات ، حيث تستهدف  الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال ، 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.

 

 


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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

تطعيم اطفال الاقصر

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