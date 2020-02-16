وكيل تعليم الدقهلية يستقبل مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ومدير عام التعليم الخاص بالوزارة

الدقهلية فريق المحافظات

استقبل على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ياسر انس مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات بالوزارة، وإيمان صبرى مدير عام التعليم الخاص بالوزارة بمديرية التربية والتعليم، اليوم وتفقدا الوفد سير انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب التعليمية.

وذلك بحضور و الدكتور حازم الالفى مدير عام الخدمات، و يحي باشا مدير إدارة غرب التعليمية، و تفقد وكيل تعليم الدقهلية ولجنة متابعة الوزارة مدرسة الفردوس الرسمية للغات، وحرص وكيل تعليم الدقهلية على التأكد من سير واستقرار العملية التعليمية بها ثم تفقدا مدرسة أحمد رشاد غنيم الثانوية بنات واكد على ضرورة توعية الطلبة بطرق الوقاية من الأمراض المعدية وأهمية النظافة العامه والشخصية إلى جانب عمل توعية من قبل طبيب المدرسة أو الزائرة الصحية و لصق الارشادات الطبية فى اماكن متفرقة بالمدرسة وشددعلى ضرورة الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و فى نهاية الجولة تفقدا مدرسة الإلكترونية الفنية بنات وتابع سير العملية التعليمية بفصول المدرس كما تفقدا حجرات الانشطة المدرسية وورش الزخرفة والملابس والكهرباء والالكترونيات اثناء تدريب الطالبات .

واشاد مدير عام الامتحانات ومدير التعليم الخاص بالمستوى العلمى وانتظام العملية التعليمية وكذلك مستوى النظافة بالمدارس ودورات المياه والإرشادات الصحية والملصقات الطبية لتوعية الطلبة.

وشدد عبد الرؤوف على مدير المدارس، بضرورة تفعيل حصص الأنشطة بالمدارس لجذب الطلاب، وبث روح الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب للمؤسسة التعليمية وللوطن لضمان تنشئة جيل يحافظ على وطنه.

واكد على ضرورة عمل توعية بصفه دورية للطلبة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها وكذلك عمل ندوات وكلمات بالإذاعة المدرسية يوميا.