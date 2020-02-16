وزيرة الهجرة تزور قرية شبرابلولة معقل إنتاج العطور في الغربية.. صور

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، قرية شبرابلولة مركز قطور معقل إنتاج العطور.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "مراكب النجاة" بحضور الدكتورة لميس نجم وكيل البنك المركزى والوفد المرافق للوزيرة، ومقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية، وأعضاء مجلس النواب.

وخلال الزيارة؛ تفقدت الوزيرة والمحافظ مصنع إنتاج المواد العطرية الخام، حيث أشادت بمستوى الصناعة والإنتاج بالقرية، مقدمة الشكر لمحافظ الغربية على تنظيم الزيارة للقرى المنتجة للمحافظة للعمل على تنميتها والنهوض بها بما يتواكب مع مبادرة مراكب النجاة، مؤكدة أهمية مشاركة الجميع فى تطوير هذه القرى لمواجهة الهجرة الغير شرعية وتوفير فرص عمل لأبنائها وأبناء القرى الأكثر إحتياجاً.

ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية أنه من المستهدف تحويل هذه القرى إلى قرى نموذجية منتجة تحت شعار "نحن الأكثر إنتاجاً" لتكون جاذبة لليد العاملة، بالإضافة إلى توفير مراكز تدريب مهنية لتدريب الأيدى العاملة وفق النظم التكنولوجية الحديثة مما يعمل على النهوض بالقرى الأكثر إحتياجاً ورفع مستوى معيشة مواطنيها.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.