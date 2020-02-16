وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون بعروض نيلية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، والذى يستمر خلال الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجارى، وبدأ بعروض نيلية "ديفيلة" وسط جمال النيل وأجواء الطبيعة الساحرة، بمدينة أسوان، ووسط عروض فنية مميزة للفرق المشاركة.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، والدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظة أسوان، ونجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح مساء اليوم، بالمسرح الصيفى "فوزى فوزى" اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن عدد الفرق المشاركة فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بلغ 22 فرقة أجنبية ومحلية، تمثل فلكلور مختلف قارات العالم، حيث تشارك فرق من "روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين(فرقة مقيمه ) ، المغرب، السودان، صربيا، الامارات، بولندا، بلغاريا، "، بالإضافة لعشرة فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتى توشكى.

وأضافت مدير عام فرع ثقافة أسوان، ان العروض سيتم تقديمها فى عدد من المواقع الثقافية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وستختتم الإحتفالات بظاهرة تعامد الشمس داخل ساحة معبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجارى بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، كما سيقام ديفيلية فنى بشوارع أسوان وأبوسمبل للفرق المشاركة، إضافة إلى الحفل الفنى الكبير والذى سيقام بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل السياحية ليلة الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس يوم 21 فبراير.

يذكر أن أسدل مساء، أمس السبت، مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الستار على فعاليات دورته الرابعة والتى أقيمت فاعلياتها بمدينة أسوان خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، بالإضافة للواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة.