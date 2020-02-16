هيئة الاستثمار: 4 خطوات لتحفيز الاستثمارات الصناعية فى مصر

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع هيئة التنمية الصناعية لدراسة طلبات تخصيص الأراضى المقدمة من المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة بالفعل.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر هيئة الاستثمار، بهدف وضع خطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص ذات الصلة بالاستثمار الصناعى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة.
وخلال اللقاء، اتفق رئيسا هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية على تيسير كافة إجراءات الاستثمار الصناعي ووضع حلول سريعة للتحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى زيادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار وتفعيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، فضلا عن زيادة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، وتفعيل دور ممثلي التنمية الصناعية داخل المركز لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة، بالإضافة إلى قيام رئيسي الهيئتين بعقد لقاءات مشتركة مع كافة المستثمرين فى القطاع الصناعى لبحث الاستثمارات الجديدة وحل التحديات التى قد تواجههم.
على صعيد آخر، استعرض الجانبان تطورات المرحلة الثانية من طرح أراضى الاستثمار الصناعى على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، والتى تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والمعدنية والدوائية، والغزل والنسيج.
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