هيئة الاستثمار: 4 خطوات لتحفيز الاستثمارات الصناعية فى مصر

كتب إسلام سعيد

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع هيئة التنمية الصناعية لدراسة طلبات تخصيص الأراضى المقدمة من المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة بالفعل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر هيئة الاستثمار، بهدف وضع خطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص ذات الصلة بالاستثمار الصناعى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة.

وخلال اللقاء، اتفق رئيسا هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية على تيسير كافة إجراءات الاستثمار الصناعي ووضع حلول سريعة للتحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى زيادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار وتفعيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، فضلا عن زيادة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، وتفعيل دور ممثلي التنمية الصناعية داخل المركز لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة، بالإضافة إلى قيام رئيسي الهيئتين بعقد لقاءات مشتركة مع كافة المستثمرين فى القطاع الصناعى لبحث الاستثمارات الجديدة وحل التحديات التى قد تواجههم.

على صعيد آخر، استعرض الجانبان تطورات المرحلة الثانية من طرح أراضى الاستثمار الصناعى على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، والتى تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والمعدنية والدوائية، والغزل والنسيج.