نيبال تجلى 175 من مواطنيها من مدينة ووهان بعد تفشى كورونا

(رويترز)

قال مسؤول إن نيبال أجلت اليوم الأحد 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد احتجاجات من أهالى الطلبة الذين يدرسون في المدينة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة هبطت وهي تقل 134 رجلا و41 امرأة، أغلبهم طلبة، في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو قبل الفجر.

وسيتم إبقاء كل من تم إجلاؤهم فى حجر صحى لمدة أسبوعين في مدينة بهاكتابور القريبة.

ورصدت نيبال حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس السبت.

فى سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت، وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.