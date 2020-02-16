مقدارها نحو مليارى جنيه.. رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر عملية لغسيل الأموال

كتبت هبة السيد

كشف رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها فى محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، مشيرا الى إمتلاك الهيئة لأنظمة حديثة مكنتها من كشف الأمر عبر الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة و التى تم استحداثها لمكافحة التعاملات المشبوهة، وقامت على الفور بإبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى و الجهات الرقابية والمعنية بالأمر التى تولت الأمر فى سرية تامة و القبض على المتهمين.

و أوضح الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عمليات التطوير و استخدام الأنظمة الحديثة بالهيئة هو ما ساهم فى كشف هذا الأمر مقارنة بالنظام اليدوى سابقا.

و من جهة أخرى أكد الصغير أن قضية غسيل الأموال ليس لها علاقة بأموال المودعين بالهيئة، فهى تعاملات مشبوهه لأشخاص غير مودعين بالهيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان المستشار أيمن غباشى، رئيس نيابة مطروح الكلية، قد قرر الخميس الماضى، حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالى مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.