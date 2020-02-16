سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل اثنين فى إطلاق نار من مجهول على المارة غربى روسيا

الأحد، 16 فبراير 2020 04:18 ص
مقتل اثنين فى إطلاق نار من مجهول على المارة غربى روسيا الشرطة الروسية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمنى، بأن مجهولا فتح النار من بندقية صيد على المارة في مدينة كالينينجراد شمال غربي روسيا، وذكر المصدر، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، وقال: "تشير المعلومات الأولية، إلى أن الجانى فتح النار على المارة من بندقية صيد، وتمكن من قتل شخصين".

ولفت المصدر إلى أن الجانى حاول الانتحار، لكنه نجا وتم نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال دوافع جريمته مجهولة.

يذكرأن، قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، إن روسيا طالبت السلطات التركية، أن تبذل كل ما فى وسعها لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والسياح الروس، وذلك بعد تلقى السفير الروسى لدى تركيا أليكسى يرخوف تهديدات مباشرة، وقال جروشكو للصحفيين، "الوضع الأمنى يقلقنا كثيرا، ونعوّل على السلطات التركية أن تفعل كل ما هو ضرورى لضمان أمن موظفى السفارة وليس الدبلوماسيين فقط"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
 
وأضاف جروشكو، أن "هذا ينطبق على جميع المواطنين الروس بشكل عام، أنتم تعلمون أننا نراقب بعناية الوضع الأمنى فى جميع البلدان، لدينا قسم خاص مسؤول عن ذلك، وننشر على موقع وزارة الخارجية (الروسية) الإلكترونى بانتظام معلومات عن الوضع فى هذا أو ذاك البلد، مع التوصيات المناسبة".
 
وكان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف قد صرح، الجمعة، بأن الكرملين واثق من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفى السفارة وكل شخص روسى هناك.
 
يذكر أن السفير الروسى لدى تركيا أليكسى يرخوف، كشف عن تلقيه تهديدات مباشرة بعد أن تفاقم الوضع فى إدلب السورية والذى تسبب فى "هستيريا" معادية لروسيا على شبكات التواصل الاجتماعى التركية.
 

روسيا

اطلاق نار

كالينينجراد

أخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

معهد الفلك: غرة شهر رجب لعام 1441 هجريًا الثلاثاء 25 فبراير

معهد الفلك: غرة شهر رجب لعام 1441 هجريًا الثلاثاء 25 فبراير

أحمد حلمى يسقط على الأرض فى أول فيديو له على "تيك توك"

أحمد حلمى يسقط على الأرض فى أول فيديو له على "تيك توك"

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة