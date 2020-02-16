معارض تركى: حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان تناقض نفسها

كتب- هاشم الفخراني

قال كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري في حديث أجراه في مؤتمر أنقرة الإقليمي ال 37 التابع لحزبه أن تركيا تقوم بدفع فوائد كل ثانية للأجانب.

وأضاف قائلا:" إن تركيا تدفع في الثانية الواحدة 563، وفي الدقيقة 33 الف 821، وفي الساعة 2 مليون 29 وفي اليوم 48 مليون 703 الف، وفي الشهر 1 مليار 461 مليون 105 ألف، وفي السنة 17 مليار 533 مليون 270 ألف دولار كفائدة"

مذكرا بأن النظام التركي كان طالما يقول:" نحن ضد الفائدة، ومن يتعاملون بالفائدة، والمرابين" وفي المقابل بلغ مجموع الفوائد المدفوعة للأجانب خلال عهد العدالة والتنمية 175 مليار 609 مليون دولار.

وأثناء حديثه ذكر أنه هناك سلطة تحكم تركيا طيلة ال17 عاما دون إنقطاع وعدد من يحصل علي راتب شهري أقل من 673 ليرة حوالي 8 مليون 647 ألف 283 مواطن.

وذكر أيضا أنه وجد أن عدد من يحصلون علي إعانات الأرامل والأيتام الشهرية بمقدار أقل من 1000 ليرة حوالي 847 الف 643، وعدد من يعيشون بنصف الحد الأدني للأجر وأقل من النصف حوالي 2 مليون 136 الف شخص، كما وجد أن عدد المحالين للمعاشات والذين يتقاضون أجور أقل من 2000 ليرة حوالي 6 مليون 850 ألف 513 شخص.