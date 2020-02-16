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الأحد، 16 فبراير 2020 04:57 م
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادثى تصادم بمركزى ادكو والنوبارية بالبحيرة

الأحد، 16 فبراير 2020 04:44 م
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادثى تصادم بمركزى ادكو والنوبارية بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادثى تصادم بمركزى أدكو والنوبارية بالبحيرة .

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير امن البحيرة إخطارا بالحوادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين تصادم اتوبيس ودراجة بخارية بالطريق الدولى الساحلى اتجاة رشيد واسفر الحادث عن إصابة 8  أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ادكو المركزى.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب اخر اثر اصطدام سيارة بهما اثناء عبور طريق" القاهرة الاسكندرية" الصحراوى  ،بالقرب من مدينة النوبارية وتم نقل جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى النوبارية وكذلك نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكانت اﻹدارة العامة للمرور قد قامت فى وقت سابق بتوزيع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية و بالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية و القاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع اى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار فى الفترة المقبلة .

 

 

 

 

 


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