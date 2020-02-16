محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأحد، الدكتور آبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذى يزور الإمارات حاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ترحيب بن زايد بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الإمارات ، خلال اللقاء الذي جرى فى أبوظبى، وبحثا مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور، مؤكدين حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها.
كما تبادل بن زايد والدكتور آبى أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد زار رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، آبي أحمد موقع إكسبو 2020 دبي أمس، السبت، حيث كان في استقباله وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وقال آبي أحمد، «تربط بلدينا شراكة استراتيجية قوية ونحن متحدون في رؤيتنا لمستقبل يعم فيه الازدهار في أفريقيا.
وسيكون لكونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل أفريقيا الذي سيدعم مبادرات كتطوير مهارات الشباب والتحول الرقمي دور مهم في تعميق هذه الشراكة والروابط الوثيقة بيننا».
وحول ما يمثله إكسبو 2020 للقارة الأفريقية، أضاف: "أؤمن بأن إكسبو 2020 سيكون فرصة لكل دول أفريقيا لتعريف العالم بحجم التقدم الذي أحرزناه وسيظهر ضخامة قدراتنا الكامنة، وستتيح مشاركتنا في إكسبو 2020 الفرصة لاستقاء الدروس من التجارب التنموية الناجحة وأهمها تجربة الإمارات العربية المتحدة. كما أننا سنساهم من خلال هذه المنصة العالمية بالحوار العالمي الهادف لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا جميعاً".
وقالت ريم الهاشمي: «سعدنا باستضافة دولة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد في إكسبو 2020، ونتطلع قدماً لمشاركة إثيوبية بناءة لما تمثله من أهمية وثقل في القارة الأفريقية.
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