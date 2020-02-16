محافظ كفر الشيخ : نستهدف 539 ألفًا و131 طفلاً فى الحملة القومية ل " شلل الأطفال "

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين " المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلاّم، وكيل وزارة الصحة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون في جميع ربوع المحافظة، لافتا إلى أن التطعيم فى سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة‪.

كلف محافظ كفرالشيخ، إدارة الاعلام بالمحافظة، بالتواصل مع مديرية الصحة، لاظهار كافة الأنشطة والحملات والإرشادات وإبرازها، لنجاح منظومة الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحملة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سوسن سلام، أن مديرية الشئون الصحية استعدت لانطلاق الحملة من خلال إعداد فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، لافتة أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا، وذلك خلال 11 إدارة صحية، 230 وحدة صحية، موضحة أن التطعيم سيتم بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا.

جدير بالذكر؛ أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.



في سياق أخر شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إحتفالية اليوم العلمى لأمراض الدم بفرع كفرالشيخ للتأمين الصحى، للتوعية بأمراض الدم، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة نجلاء شاهين، مستشار رئيس الهيئة لأمراض الدم للأطفال، والدكتورة ليلى السيد، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيادلة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع كفرالشيخ للتأمين الصحى، والدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور، واللواء هانى النواصرة، والدكتورة هالة أبوالسعد، أعضاء مجلس النواب.

وفى بداية كلمته، رحب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالحضور، مشيدأ بجهود العاملين بالمستشفى ومعهد التمريض المشترك، لافتا بتوفير الأطباء للمرضى ومساعدتهم والعمل على راحتهم، قائلا أن " المستشفى نقطة مضيئة بالمنظومة الصحية ".

كما أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور ال الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد قاسم، رئيس فرع كفرالشيخ للتأمين الصحي، لما يبذلاه من جهد، مشيداً بأن الصحة تنهج نهج سريع بالمبادرات الرئاسية لصحة المصريين، والتى تضم 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والقضاء على قوائم إنتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، وحملة عينيك فى عينينا، و المستشفى النموذجية، والكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، ودعم صحة المرأه المصرية والكشف المبكرعن سرطان الثدى، ومبادرة " نور حياة " ، والمبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال، ودر التأمين الصحي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفرالشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حريص علي تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة، ويزور المستشفيات بصفة يومية لمتابعة سير وانتظام العمل بها، ويكلف بتطوير وتحسين بيئة العمل، لخدمة أهالي كفرالشيخ.

قال الدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور، أن سر نجاح منظومة التأمين الصحي بكفر الشيخ، دعم محافظ كفر الشيخ للمنظومة واهتمامه بجميع عناصرها ، واتقان العاملين وحراس الأمن والتمريض والأطباء لدروهم المنوط بهم .

ومن جانبها قالت الدكتورة دعاء الغنيمى، رئيس وحدة أمراض الدم، سأبدأ حديثي بزيارة المحافظ لقسم امراض الدم في يوم 15 اكتوبر 2019م، حيث أبدى الاهتمام الشديد بالقسم والحالات والاستعداد لتطوير القسم ورفع مستوى الخدمة الطبية، وعن قسم أمراض دم الأطفال بالمستشفى، حيث تم إنشاء القسم في 6 يونيو2016م، وليس له نظير بالمحافظة، ويتكون القسم من مركز الثلاسيميا الخاص بإستقبال أطفال أمراض الثلاسيميا يومياً من الساعة الثامنة صباحاً لنقل الدم للأطفال بصفة دورية، كما يتكون القسم الداخلي من غرفتين، سعة كل غرفة 6 أسرة لاستقبال جميع حالات امراض الدم من كافة أنحاء المحافظة، لتوفير مشقة السفر لمحافظات اخرى.