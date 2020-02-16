سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف وتوجه بالالتزام بالمعايير الفنية بفارسكور وكفر سعد

الأحد، 16 فبراير 2020 04:12 م
محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف وتوجه بالالتزام بالمعايير الفنية بفارسكور وكفر سعد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، بعدد من القرى بمركزى فارسكور وكفر سعد لمتابعة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى، والتى رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ، حيث جاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة هذه الأعمال وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بمختلف المناطق.

وتفقدت المحافظ عددا من الشوارع بقرى الحورانى و ميت الشيوخ و تفتيش السرو التابعين لمركز فارسكور وذلك لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت إلى اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف و صيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق و بالوعات صرف مياه الأمطار وتنفيذها وفقاً لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع كما أكدت أيضاً على تلافى جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن.

وواصلت محافظ دمياط جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، إذ وجهت إلى  إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمراجعة عمليات الرصف وجميع البالوعات والمطابق بتلك الشوارع وإتمامها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها مؤكدة على سرعة تنفيذ تلك الأعمال.

وخلال الزيارة التقت الدكتورة منال عوض بعدد من المواطنين حيث حرصت على الاستماع إلى مطالبهم والشكاوى التى تقدموا بها، إذ وعدت المحافظ بمخاطبة كافة الجهات المعنية لدراسة جميع المطالب للعمل على حلها فوراً بما لا يخالف القواعد والقوانين، كما أكدت أيضاً أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.

 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة