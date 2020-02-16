محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف وتوجه بالالتزام بالمعايير الفنية بفارسكور وكفر سعد

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، بعدد من القرى بمركزى فارسكور وكفر سعد لمتابعة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى، والتى رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ، حيث جاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة هذه الأعمال وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بمختلف المناطق.

وتفقدت المحافظ عددا من الشوارع بقرى الحورانى و ميت الشيوخ و تفتيش السرو التابعين لمركز فارسكور وذلك لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت إلى اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف و صيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق و بالوعات صرف مياه الأمطار وتنفيذها وفقاً لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع كما أكدت أيضاً على تلافى جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن.

وواصلت محافظ دمياط جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، إذ وجهت إلى إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمراجعة عمليات الرصف وجميع البالوعات والمطابق بتلك الشوارع وإتمامها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها مؤكدة على سرعة تنفيذ تلك الأعمال.

وخلال الزيارة التقت الدكتورة منال عوض بعدد من المواطنين حيث حرصت على الاستماع إلى مطالبهم والشكاوى التى تقدموا بها، إذ وعدت المحافظ بمخاطبة كافة الجهات المعنية لدراسة جميع المطالب للعمل على حلها فوراً بما لا يخالف القواعد والقوانين، كما أكدت أيضاً أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.