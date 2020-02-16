محافظ جنوب سيناء يستعرض مراحل تنفيذ مشروع دورات العمل الاداري

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد وزارة المالية برئاسة عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ،وبحضور المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع دورات العمل الاداري بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديريات الخدمات.

واستعرض المحافظ، مراحل تنفيذ مشروع الميكنة بالديوان العام حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولي وهي نظام شئون العاملين المتكامل بديوان عام المحافظة، ونظام المرتبات المعياري، ونظام الرقابة علي إيرادات الثروة المحجرية، ونظام المحاسبات العامة، تطبيق نظام المرتبات علي مستوي مدن المحافظة، تطبيق نظام المرتبات لمديريات الخدمات وعددها 11 مديرية خدمة.

وأكد المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة دورات العمل الاداري بديوان عام المحافظة وتشمل نظام الاستحقاقات علي مستوي المدن والانتهاء من تحميل بنود الاستحقاقات علي النظام، الاعداد لبناء نظام الاستحقاقات علي مستوي مديريات الخدمات بالمحافظة، متابعة دورات العمل من خلال منظومة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، التشغيل الكامل لنظام الحسابات العامة واستخراج نتائج فعلية، متابعة تشغيل نظام الرقابة علي ايرادات الثروة المحجرية، فحص شبكة الربط المالي ومدي جاهزية الربط المباشر بين ديوان عام المحافظة والتسع مدن التابعه لها.

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخليه مدير امن جنوب سيناء،وفد الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الانبا دانيال لطفي مطران الاقباط الكاثوليك بابراشية الاسماعيلية ومدن القناة وشمل الوفد الاب اغاثون خير وكيل المطرانية، والاب إرميا نشأت راعي كنيسة سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ، والدكتور ميشيل عبد الملاك رجل اعمال بشرم الشيخ، وعلاء مفيد مدير احد الفنادق بشرم الشيخ، والفارو ايطالي الجنسية

وذلك في اطار العلاقات الودية والزيارات المستمرة ورحب المحافظ بوفد الابراشية مؤكدا علي قوة العلاقات الودية والتسامح بين المحافظة والاقباط الكاثوليك والتعاون بين الكنيسة الكاثوليكية ومحافظة جنوب سيناء استعرض مطران الاقباط الكاثوليك المجالات التي يمكن تقديمها لاهالي محافظة جنوب سيناء مساهمة في التنمية الشاملة وكمساهمة مجتمعية حيث تقوم الكنيسة الكاثوليكية بالتنمية في مجالات التعليم والصحة كانشاء الحضانات والمدارس العامة والفنية وايضا المستوصفات والوحدات الصحية كخدمة للمجتمع