محافظ المنوفية: وضع تصور كامل للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالاهتمام بالأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة، ووضع تصور كامل لاستغلالها وبحث إمكانية الاستفادة القصوي منها بما يحقق النفع العام، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الاستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق.

وحضر الاجتماع الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف والإنارة ورفع كفاءة الطرق كل في نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من انتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ بمستوي الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ علي المال العام ومنع إهدار حق الدولة.

وفى سياق متصل أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه تم إزالة 573 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء انطلاق الموجة الـ 15 والتى قد بدأت فى 2 من فبراير الجارى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الموجه ضمت إزالة 201 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 28 ألف و 518 م2 و 372 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدان و18 قيراط بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشدداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .