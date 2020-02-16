محافظ الإسماعيلية يعد جماهير الدراويش بحل أزمة حضور المباريات

الإسماعيلية – السيد فلاح

التقى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بعدد من جماهير النادى الإسماعيلى، على هامش جولته فى أحياء المحافظة والتى طالبت بحل أزمة دخولهم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، خاصة مباريات البطولة العربية بسبب طرح 4 آلاف تذكرة فقط فى المباريات وهو عدد قليل جدًا فى ظل رغبة عدد كبير من الجماهير التى ترغب فى حضور المباريات.

ويستضيف الإسماعيلى، فريق الرجاء المغربى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب 5 آلاف مشجع، بينهم 500 مشجع للفريق الضيف، و500 وسائل الإعلام ومجالس الإدارات، بحثًا عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

وقال محافظ الإسماعيلية، للجماهير، إنه سوف يسعى بدراسة مدى إمكانية تلبية مطلبهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بينما لم يعد بالسماح بفتح المجال لحضور الجماهير على المطلق، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى بالتنسيق مع الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى المباريات القادمة من أجل دعم فريق الإسماعيلى فى مبارياته المختلفة.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، ويغيب عن الدراويش في مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى وعماد حمدى للإصابة.

من ناحية أخرى، أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بعد منتصف الليل لمتابعة وتفقد الميادين والشوارع ومناقشة مقترحات التطوير والتجميل المقرر تنفيذها خلال تلك الفترة ضمن استكمال خطة المحافظة لتجميل وتطوير ورفع كفاءة جميع الميادين والشوارع من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للإسماعيلية .

وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه من القيادات تفقد ميدان مدرسة السادات الثانوية العسكرية وشارع المدارس بحى ثان ومناقشة أطروحات ومقترحات تجميل ورفع كفاءة الميدان .

كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل ميدان "الملك فهد" بمنطقة التعاون بنهاية طريق البلاجات السياحى والذى يجرى رفع كفائته فى الوقت الراهن، ثم توجه محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات لتفقد تمثال الزعيم الراحل أنور السادات بشارع محمد على بمنطقة المتحف وأعطى "بشارة" توجيهات بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لتمثال الزعيم الراحل وتجميل ورفع كفاءة المكان بالكامل .

كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد ميدان مصطفى كامل بحى أول بمنطقة الأفرنج ووجه المحافظ بضرورة إعداد خطة لتطوير ورفع كفاءة هذا الميدان بالكامل باعتبار أنه من أكبر ميادين المدينة والذى يعد متنفسًا للمواطنين .

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذل أقصى جهد لاستعادة الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية وعودة شعار الإسماعيلية "باريس الصغرى" وأبتسم أنت فى الإسماعيلية .

وخلال الجولة التقى "بشارة" بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدا للجميع أن المحافظة سوف تشهد خلال الفترة القادمة تطورًا ملحوظًا فى مستوى التجميل والتطوير ومنظومة النظافة العامة، بما يليق باسم الإسماعيلية وشعبها العريق لتظل الإسماعيلية مدينة الرقى والجمال وقبلة الزائرين .