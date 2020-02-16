سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة توقع بروتوكول لتطوير شوارع 5 أحياء بـ445 مليون جنيه

الأحد، 16 فبراير 2020 05:18 م
محافظة الجيزة توقع بروتوكول لتطوير شوارع 5 أحياء بـ445 مليون جنيه محافظة الجيزة توقع بروتوكول لتطوير شوارع 5 أحياء
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد ، بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، لتطوير بعض الأحياء بالمحافظة ويهدف البروتوكول إلى تطوير العديد من المناطق الغير مخططة، أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة، ويشمل التطوير تبليط الشوارع بالانترلوك ورصفها، ورفع كفاءة الإنارة بالعديد من المناطق، وكذلك رفع مستوى الخدمات بها بما ينعكس على راحة المواطن، وذلك بتكلفة 445 مليون جنيه. 

 
 
وكان اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها.
 
 
وأكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة، أن البرتوكول يتضمن تطوير 24 شارع فى 13 منطقة فى الأحياء الخمس، مؤكدا أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل الأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك فى فترة تنفيذ 12 شهر.
 
من جانبه قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم الانتهاء من إعداد خطط التطوير وتوفير التمويل اللازم لكافة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ خطة المرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية. 
 
 

الجيزة

تطوير الشوارع

تطوير العشوائيات

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة