محافظة الجيزة توقع بروتوكول لتطوير شوارع 5 أحياء بـ445 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد ، بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، لتطوير بعض الأحياء بالمحافظة ويهدف البروتوكول إلى تطوير العديد من المناطق الغير مخططة، أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة، ويشمل التطوير تبليط الشوارع بالانترلوك ورصفها، ورفع كفاءة الإنارة بالعديد من المناطق، وكذلك رفع مستوى الخدمات بها بما ينعكس على راحة المواطن، وذلك بتكلفة 445 مليون جنيه.

وكان اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها.

وأكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة، أن البرتوكول يتضمن تطوير 24 شارع فى 13 منطقة فى الأحياء الخمس، مؤكدا أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل الأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك فى فترة تنفيذ 12 شهر.

من جانبه قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم الانتهاء من إعداد خطط التطوير وتوفير التمويل اللازم لكافة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ خطة المرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية.