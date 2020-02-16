سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الوزراء: المناطق الاستثمارية تقلل الحلقات الوسطية وتحد من رفع الأسعار

الأحد، 16 فبراير 2020 09:15 م
متحدث الوزراء: المناطق الاستثمارية تقلل الحلقات الوسطية وتحد من رفع الأسعار المستشار نادر سعد متحدث الوزراء
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صعيد مصر لم يعد مهملًا كما كان في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 51% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة في موازنة العام المالي السابق، كانت موجهة للصعيد.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة اليوم"، أن محافظتي سوهاج وأسيوط من المحافظات التى ستحتوى على أكثر من منطقة استثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على هذا الملف.

 

وتابع، أنه من ضمن المميزات الكبرى للمناطق الاستثمارية وزيادتها، بحيث يكون هناك منطقة في كل محافظة، أنها تنتج للمحافظة التي تتواجد على أرضها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيوفر تكاليف النقل ويقلل من الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، ومنطقة بنها في منافذ للبيع، والمواطن المقيم في القليوبية يستطيع التوجه لها مباشرة لشراء احتياجاته "بالقطاعي".

 

وأشار إلى أن الدولة أطلقت مشروع 4500 مصنع صغير، جرى توزيعهم على 13 تجمعًا صناعيًا بين الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

 

وأوضح أن هذه المصانع الصغيرة تتخصص فيما يعرف باسم الصناعات المغذية، فمثلًا نطمح إلى وجود استراتيجية لاستقطاب صناعة السيارات، سواء الكهربائية أو التقليدية.

 

وأضاف أن الصناعات المغذية مثل الفرامل، الزجاج، الإطارات، وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسيارات، تستنزف جزءً كبيرًا من العملة الصعبة، ندفعها لاستيراد هذه الخامات البسيطة، في الوقت الذي يمكن فيه أن نصنعها محليًا.

 

وتابع: "الصناعات المغذية كثيفة العمل، مثل قطاع النسيج، الذي نعمل على تحديثه، وتولد الكثير من فرص العمل".

 

 

 


الوزراء

نادر سعد

التلفزيون

التوك شو

التحرير

الاضاءه

ميدان التحرير

الاستثمار

المناطق الصناعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة