متحدث الوزراء: المناطق الاستثمارية تقلل الحلقات الوسطية وتحد من رفع الأسعار

كتب محسن البديوى

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صعيد مصر لم يعد مهملًا كما كان في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 51% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة في موازنة العام المالي السابق، كانت موجهة للصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة اليوم"، أن محافظتي سوهاج وأسيوط من المحافظات التى ستحتوى على أكثر من منطقة استثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على هذا الملف.

وتابع، أنه من ضمن المميزات الكبرى للمناطق الاستثمارية وزيادتها، بحيث يكون هناك منطقة في كل محافظة، أنها تنتج للمحافظة التي تتواجد على أرضها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيوفر تكاليف النقل ويقلل من الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، ومنطقة بنها في منافذ للبيع، والمواطن المقيم في القليوبية يستطيع التوجه لها مباشرة لشراء احتياجاته "بالقطاعي".

وأشار إلى أن الدولة أطلقت مشروع 4500 مصنع صغير، جرى توزيعهم على 13 تجمعًا صناعيًا بين الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

وأوضح أن هذه المصانع الصغيرة تتخصص فيما يعرف باسم الصناعات المغذية، فمثلًا نطمح إلى وجود استراتيجية لاستقطاب صناعة السيارات، سواء الكهربائية أو التقليدية.

وأضاف أن الصناعات المغذية مثل الفرامل، الزجاج، الإطارات، وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسيارات، تستنزف جزءً كبيرًا من العملة الصعبة، ندفعها لاستيراد هذه الخامات البسيطة، في الوقت الذي يمكن فيه أن نصنعها محليًا.

وتابع: "الصناعات المغذية كثيفة العمل، مثل قطاع النسيج، الذي نعمل على تحديثه، وتولد الكثير من فرص العمل".