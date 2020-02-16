لو هتعملى أشعة الماموجرام..اعرفى الاستعدادت اللازمة قبل إجرائها

كتبت نهير عبد النبى

أشعة الماموجرام من أشهر أنواع الفحوصات التي تلجأ لها للتأكد من وجوم أورام سرطانية بالثدى أو أي تغيرات غير طبيعية في الثدى، فهناك أمراض مختلفة يتعرض لها الثدى ويعتبر السرطان أبرزهم، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن أشعة الماموجرام عبارة عن أشعة سينية دورها هو اكتشاف الأورام والتغيرات الموجودة في الثدى وذلك عن طريق تصوير الثدى من زوايا مختلفة، و هناك استعدادات لازمة قبل إجراء فحص الماموجرام وهى:

1:أولا يجب عليكى اخبار الطبيب اذا كنتى حامل او مرضعة لانها تسبب خطورة شديدة على صحتك وصحة البيبى.

2:يجب عدم وضع أي كريمات أو زيوت على الجسم قبل إجراء الفحص ، حتى لا يؤثر على نتيجة الاشعة.

3:ابتعدى عن استخدام مزيلات العرق والبرفانات على الجسم حتى لا تؤثر على نتيجة الفحص.

4:يجب إزالة الإكسسوار التي ترتديها لأنها تؤثر على نتيجة الفحص وقد تحتاج لا جراءه مره أخرى أذا حدث خلل في النتيجة.

5: :يطلب الطبيب إزالة جميع الملابس فوق منطقة الصدر، وذلك لتوضيح الثدى وظهور الانسجة بداخله.

ويكون الفحص عن طريق وضع الثدى في الجهاز وتصويره من جميع الاتجاهات ويستغرق ذلك تلت ساعة أو نصف ساعة، قد تتعرضين لألم في الصدى بعد اجراء الفحص مع احمرر الجلد والحكة، ولكنها تزول مع الوقت.

وللوقاية من سرطان الثدى هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها وهى:



1: تجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين فهى من العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

2: الاهتمام بممارسة النشاط البدنى وانقاص وزن الجسم.

3: الاهتمام بالرضاعة الطبيعية حيث انها تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى.

4:عدم التعرض للإشعاع والتلوثات البيئية ، حيث يؤثر ذلك على الصحة ويسبب الامراض السرطانية.