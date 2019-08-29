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8 علاجات منزلية للتخلص من الطفح الجلدى فى منطقة الصدر

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:30 م
8 علاجات منزلية للتخلص من الطفح الجلدى فى منطقة الصدر علاجات منزلية للطفح الجلدى أسفل الثدى
كتبت إيناس البنا

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في كثير من الأحيان قد تعاني الكثير من النساء من مشكلة وجود طفح جلدى قرب الثديين، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، إلا أن الأمر مؤلم .

وفقا لتقرير موقع "health" إذا شعرت بإحساس حارق حول ثدييك، فقد يكون ذلك بسبب الطفح الجلدي، وهناك الكثير من الأسباب التي تسبب الطفح الجلدي تحدث تحت الثديين مثل الحساسية وتغير درجات الحرارة، ونوعيات الأقمشة التى ترتديها، وعادات النظافة الشخصية السيئة، والالتهابات الفطرية والبكتيرية.

قد يتسبب هذا في الحكة  والاحمرار فى جميع أنحاء المنطقة المصابة، وقد تعتقد أن الكريمات الدوائية وحدها القادرة على علاج هذا، ولكن هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج هذه الطفح الجلدى فى غضون بضعة أيام.

طفح جلدى
طفح جلدى

 

1. جل الصبار
 

يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للجراثيم تعالج البشرة الملتهبة وتلطفها لتقليل الحكة والتهيج.

2. الكركم
 

الكركم من التوابل السحرية التي توفر عدد لا يحصى من الفوائد الصحية من علاج الجروح إلى تهدئة الطفح الجلدي تحت الثدي، حيث تساعد طبيعة الكركم المطهرة والمضادة للالتهاب على الشفاء سريعا.

 

3. الثوم
 

يحتوى الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا التى تطهر الجلد وتساعد فى تهدئة التهاب البشرة الناتج عن الطفح الجلدي.

 

4. عصير الليمون
 

هذه الفاكهة الحمضية مضادة للجراثيم وتسرع عملية شفاء الجلد، ويمكن استخدام عصير الليمون لعلاج الطفح الجلدي تحت الثديين.

 

5. أوراق الريحان
 

تحتوي أوراق الريحان على مركبات مضادة للميكروبات يمكنها أن تخفف بشكل فعال الأحاسيس المحترقة، كما تساعد في مكافحة الالتهابات الجلدية.

 

6. الثلج
 

أسهل طريقة للحد من الحكة على الفور هي استخدام علبة ثلج ووضعها على الجلد المصاب لتقليل الطفح الجلدى والورم.

 

7. العسل
 

العسل ملك العلاجات المنزلية، فيمكن استخدامه لمشاكل صحية لا حصر لها بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للجراثيم .

 

8. الشاي الأخضر
 

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للفطريات التي تساعد في إزالة البكتيريا من الجلد تحت الثديين.

 


طفج جلدى

الثديين

مضاد للالتهابات

مضاد للجراثيم

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