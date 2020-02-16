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خالد صلاح
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كندا تعتزم إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان

الأحد، 16 فبراير 2020 07:52 ص
كندا تعتزم إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان السفينة "دايموند برينسس" السياحية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد عزمها إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركابها.
وقالت وزارة الخارجية - فى بيان لها نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية - إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف غير العادية التى يواجهها ركاب السفينة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مسئولى الرعاية الصحية اليابانيين.
وأضافت الوزارة أنها تعمل عن كثب مع الحكومة اليابانية للمساعدة فى عملية إجلاء المواطنين الكنديين، وذلك دون الإشارة إلى موعد الإجلاء بالتحديد.
ومن المقرر أن تنقل الطائرة المواطنين العائدين إلى قاعدة القوات الكندية "ترينتون" وبعد ذلك إلى معهد تدريب "إن إيه في" في مقاطعة "أونتاريو" حيث سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفى السياق نفسه، أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الأحد تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما".

وقال الوزير الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن 355 شخصا، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


السفينة دايموند برينسس السياحية

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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