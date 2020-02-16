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قتيل و 4 مصابين فى إطلاق نار بملهى ليلى بولاية كونيتيكت

الأحد، 16 فبراير 2020 04:37 م
قتيل و 4 مصابين فى إطلاق نار بملهى ليلى بولاية كونيتيكت الشرطة الامريكية
وكالات

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قتل شخص على الأقل في حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية كونيتيكت الأميركية وفق ما أفادت به الشرطة في وقت مبكر الأحد.
 
وقال الليفتنانت بول سيسرو من شرطة هارتفورد لوكالة أسوشيتد برس إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في الحادث.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع في ملهى ماجستيك لاونج. ولم ترد تفاصيل حول هوية مطلق النار ودوافعه.
وقال سيسرو إن الشرطة لا تزال في المراحل الأولى من التحقيق وإنه لا يزال هناك الكثير من العمل.
 
وفي العاشر من فبراير، أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في أحد متاجر وولمارت في ولاية أركنساس الأميركية.
 
وفي أغسطس الماضي حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلا، إذ لقي 20 شخصا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.
 
وبعد الحادثين، ارتفعت العديد من الأصوات في الولايات المتحدة مجددا لمطالبة السلطات بالتعاطي بجدية مع التهديد الذي باتت تمثله حرية اقتناء السلاح في الولايات المتحدة.
 
من جهة أخرى ، أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به فى حادث الطعن بمنطقة "مونسى" فى مقاطعة "روكلاند" الكائنة على بعد نحو 48 كيلومترا شمال مدينة "نيويورك".
 
وذكرت قناة (سى.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد ، أن الحادث - الذى أدى إلى إصابة 5 أشخاص - وقع داخل منزل حاخام من اليهود الأرثوذكس، حيث تجمع ما يزيد عن 100 شخص للاحتفال باللية السابعة فى عيد "حانوكا" أو ما يسمى بعيد الأنوار.
وأشارت القناة إلى أن اثنين على الأقل من الضحايا الخمسة فى حالة حرجة، مشيرة إلى أنه جارى التحقق من التفاصيل المحددة للهجوم.
 

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